Instruye SEV a escuelas veracruzanas a no tomar ‘puente’ por Día de Muertos

No hay puente con motivo del Día de Muertos, confirmó la delegada regional de la Secretaria de Educación de Veracruz, Emma Alicia Muñoz Remes.



Explicó que el único día oficial es el 2 de Noviembre, por tanto exhortó a los directivos de cada plantel en los 17 municipios de su región, a respetar la normatividad establecida.



“Oficialmente no hay ninguna autorización de puente, por lo tanto, las labores seguirán siendo normales, el día primero hay clases y el día 03, hay clases”.



Recordó que a lo largo del año, los niños han perdido clases por diversos motivos sobre todo por los eventos meteorológicos y los sismos, así que de hacer “puente” de manera indebida, limita los niños en cuanto a su aprendizaje.



De igual forma comentó que la secretaria tiene lineamientos muy puntuales, que los directivos y maestros, deben seguir.



“Las escuelas que en un momento dado no cumplan con las determinaciones y la normatividad que marca la secretaria, también tienen sus sanciones en un momento dado obviamente los papás serían los que primordialmente nos pudieran estar avisando de las escuelas que no estén teniendo clases”.



Refirió que de haber un acuerdo entre papás y directivos, si pudiera darse la suspensión de actividades, no obstante, se tiene que notificar a la delegación.