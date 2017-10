Rocío Nahle agradece presencia de todas las fuerzas políticas a su informe

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-29-01:10:13 Coatzacoalcos Rocío Nahle García, diputada federal por MORENA

La diputada federal Rocío Nahle García agradeció la presencia de representantes del sector empresarial, autoridades locales y legislativas, así como de todas las fuerzas políticas, a su II Informe de Resultados.



“Yo hice un informe en el parque porque así lo dije en campaña, estamos abiertos, pero yo agradezco muchísimo a toda la gente que nos acompañó, agradezco a las autoridades, agradezco mucho al alcalde Joaquín Caballero, a los diputados locales, estuvo Mónica Robles, la exdiputada local, la cual agradezco su presencia”, expresó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.



Recalcó que es diputada federal de todos, tanto panistas, priistas, como morenistas.





CASO ODEBRECHT



Cuestionada sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht, dijo que es asunto internacional, y los responsables de los escándalos fueron propiciados, tanto por el ex presidente Felipe Calderón, como el actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto.



“Ellos firmaron acuerdos, ellos dejaron entrar a Odebrecht, y ellos crearon paraísos fiscales, en otros países han caído presidentes, y aquí no pasa”, declaró Nahle García.



Calificó como escandaloso el caso de Odebrecht, pues en Latinoamérica ha habido destituciones por vínculos con la empresa brasileña, poniendo como ejemplo al presidente de Perú y la destitución de Dilma Rouseff en Brasil, y en México no pasado nada.



“Al fiscal que estaba siendo una investigación lo presionan y lo corren, son presiones que se ejercen desde la Presidencia de la República, y en Veracruz que está el caso del exgobernador, el cual ya está detenido, debe de tener muchos datos, por eso podemos entender que le hayan dado inmunidad a su esposa y su familia dentro del contexto de corrupción desmedida”, indicó la diputada federal.



También la empresa brasileña habría dado presuntas aportaciones y sobornos al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el cual está siendo investigado.