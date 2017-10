Intensas lluvias ‘golpean’ a pescadores de Las Choapas Tweet Pescadores del municipio de Las Choapas, informaron que debido a las precipitaciones intensas que se han mantenido durante los últimos 15 días, dicho sector está reportando pérdidas considerables, al no tener ningún tipo de actividad Las Choapas - 2017-10-28 17:15:42 - Miguel Ángel Rodríguez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-28-22:16:12 Las Choapas Las lluvias mantienen inactiva al sector pesquero Pescadores del municipio de Las Choapas, informaron que debido a las precipitaciones intensas que se han mantenido durante los últimos 15 días, dicho sector está reportando pérdidas considerables, al no tener ningún tipo de actividad.



Indicaron que con el incremento del río Tancochapa y en algunos sectores su desbordamiento, es imposible navegar hasta la zona donde se encuentra el cardumen, por lo que esperan que las condiciones mejores, debido que tan solo en este sector, son más de un centenar los afectados.



Ante estas adversidades que los mantiene en obtener los recursos indispensables para cubrir las necesidades básicas de su familia, no pueden capturar ni siquiera las especies que sirvan para su alimentación.



Consideraron que apenas este sábado, hubo de manera “mediana” las condiciones para salir a la pesca, pero por la tarde, de nueva cuenta las lluvias amenaza con caer, lo que obligó a amarrar las embarcaciones y guardar las redes.



Esperan que las condiciones mejoren o de lo contrario, los hombres y mujeres que practican estas artes de pesca, continuarán contratándose en otros sectores productivos como el jornalero, para poder conseguir algunos pesos.

