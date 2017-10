En el abandono y destruida la carretera El Paralelo-Las Choapas Tweet Dos accidentes y más de 4 ponchaduras reportadas ha sido el saldo en tan solo 7 días que se reportó el mal estado del tramo Las Choapas El Paralelo, en donde tanto el ayuntamiento de Agua Dulce así como el de las Choapas tienen injerencia en el problema, además de que Pemex es una de las principales empresas que utilizan esta vía con camiones pesados y no han mandado a rehabilitar y mucho menos a tapar los hoyancos Agua Dulce - 2017-10-27 17:01:20 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-27-22:02:17 Agua Dulce La carretera El Paralelo-Las Choapas se volvió una trampa para los conductores ya que se abrieron varios hoyancos por las lluvias. Dos accidentes y más de 4 ponchaduras reportadas ha sido el saldo en tan solo 7 días que se reportó el mal estado del tramo Las Choapas El Paralelo, en donde tanto el ayuntamiento de Agua Dulce así como el de las Choapas tienen injerencia en el problema, además de que Pemex es una de las principales empresas que utilizan esta vía con camiones pesados y no han mandado a rehabilitar y mucho menos a tapar los hoyancos.



Como se recordara el frente frio número 5 y 6 que dejaron lluvia en la zona, deterioraron la carretera al Paralelo de por si afectada de meses, pero el problema que se dio en tan solo 7 días es que los hoyancos que antes tenían escasos centímetros, hoy son enormes cráteres que ya provocaron accidentes y averías en los neumáticos.



Los conductores de los dos municipios señalaron a Imagen del Golfo que el camino a pesar de que es carretera estatal los dos municipios por medio de gestiones tienen que dar a aviso a la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por ejemplo para que vengan y reparen los tramos dañados, ya que Pemex solo utiliza asfalto por hueco que no duran ni un mes.



La carretera de unos 14 kilómetros ha sido dañada por las lluvias y el paso de unidades pesadas, existen empresas como Bachoco que de igual manera utiliza camiones de gran tonelaje que siguen destrozando la vía, por tal motivo señalaron que antes de que acaben estas administraciones, mínimo envíen una solicitud al gobierno estatal para que reparen la vía lo más pronto posible. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario