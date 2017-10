Convoy del Cartel Jalisco Nueva Generación causa pánico en Oaxaca; anuncian limpia de delincuentes

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-27-21:52:17 Loma Bonita

Un convoy con hombres provistos con armas de fuego, ingresó sorpresivamente la noche del jueves a la vecina población de Loma Bonita, en donde gritaban quiénes eran ante la mirada atónita de los habitantes de la ciudad piñera.



“Somos Cartel Jalisco Nueva Generación”, gritaban a su paso por el bulevar principal de ese municipio, en el momento en que en fila ingresaban al municipio piñero, en donde minutos después descendieron algunos hombres de sus vehículos, para colocar cartulinas con mensajes amenazantes.



En una cartulina textualmente se aprecia: “Atento aviso a toda la población de Loma Bonita y alrededores, somos Cartel Jalisco Nueva Generación ya estamos aquí, venimos a quedarnos, venimos por toda la bola de ratas, extorsionadores, secuestradores, roba vacas, todas las lacras no se sorprendan cuando desaparezcan, porque no ven cuando le hacen daño a otras familias, no tenemos nada en contra el pueblo, solo venimos por lo mencionado” ATT CJNG.



Las cartulinas fueron dejadas en puntos estratégicos de la ciudad, como el palacio municipal, el Monumento a la Madre y en un centro comercial, para después retirarse con rumbo desconocido, en tanto los habitantes de Loma Bonita ante la llegada del grupo de hombres armados, entraron en pánico.