Buscan abrir bar en instalaciones de CIVSA en la zona centro

Terceras personas que no son ex obreros estarían pugnando por instalar un Bar VIP en instalaciones de la antigua Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA), a pesar de que estas ya fueron vendidas, de ahí que podrían incurrir en un delito por instalar una feria de Día de Muertos.



La primer pugna entre representantes de grupos de CIVSA fue la instalación de un estacionamiento por el cual obtienen ganancias de entre un mil 500 a dos mil pesos por día bueno; luego el problema fue la renta de espacios por festejo de Día de Muertos y posteriormente el que se quiera ocupar un espacio para instalar un bar denominado “Beer Factory CIVSA”.



Víctor Muciño Sandoval, Secretario del Sindicato de la CIVSA, dijo que están inconformes por que se ocupen espacios al interior de la fábrica sin el consentimiento de la base trabajadora y únicamente el consentimiento de unas 20 personas, de ahí que el mayor descontento es que personas ajenas al Sindicato y la fábrica están interviniendo.



“Las personas con cierto grado de alcohol no medirán consecuencias y si se meten al interior de la fábrica se corre el riesgo que incluso se lleven algunas cosas. No estoy de acuerdo que se venda licor ahí, lo ideal sería que no se instale nada aquí al interior; ahora también saber quién manejará los ingresos del Beer Factory CIVSA cuando pretenden cobrar 100 pesos de cover más el consumo”, señaló.



Indicó que en apariencia la administración la tendrá una persona que no es obrero, sin embargo, Héctor Campos López quien asegura que es el secretario general, mantiene pláticas con Rolando y Juan Carlos Moreno quienes son integrantes de una asociación civil.



“No tienen por qué meterse en lo que son instalaciones de fábrica, están confundidos en lo que son sus funciones, desafortunadamente son personas de edad con muchos años en él sindicato y no saben diferenciar una cosa de otra. Muchos compañeros se están dejando llevar por la promesa de que habrá un ingreso y lo que se recaude nos darán un porcentaje, entonces les digo porque tiene que venir una persona ajena hacer negocio con la propiedad cuando nos podríamos llevar el 80 por ciento en vez del 20 por ciento”, indicó.