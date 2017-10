México tiene en la industria textil gran potencial económico: CIVSA

A pesar del ingreso de telas asiáticas que en la década de los 80´s y 90’s fueron causante de la debacle de la industria textil en el país, hoy en día México tiene en esta misma industria un gran potencial económico para salir adelante, reconoció Enrique Bert del Valle, accionista de la antigua Compañía Industrial Veracruzana, CIVSA.



“Nosotros vemos que la industria textil tiene mucho que dar a México siempre y cuando sea competitivo y para ello se requieren fuertes inversiones, y que también el gobierno haga su parte para blindar a la industria no permitiendo el ingreso de telas que no cumplan con su pago de impuestos”, precisó.



Le pedimos a las autoridades que sigan apoyando la supervisión en las aduanas por todas las telas que llegan importadas y no tienen un debido proceso de importación, señaló, pero confiamos en que sí tenemos calidad y un buen servicio con una buena inversión y una planta modernizada podemos competir con los mercados internacionales.



Enrique Bert del Valle dijo que en el caso de la CIVSA se hará una fuerte inversión para modernizar la industria textil y que en un menor espacio se tenga una mayor producción gracias a maquinaria sofisticada que elabora más tela en menos tiempo.



El llamado que hicieron los empresarios al gobierno de México es que deben hacer su parte, pues como empresarios hacen fuertes inversiones, generan empleo y pagan seguridad social y en esa dinámica le corresponde al gobierno tener un buen control en importación.



“Mientras haya eso no tenemos ningún problema; el problema es cuando existe una competencia desleal porque dejamos de ser competitivos. Si el gobierno pone una buena vigilancia en las aduanas el país puede ser competitivo para fabricar textiles y distribuirla a todo el mundo”, precisó.



Además de lo anterior, señaló, otro de los problemas tiene su origen en los mismos textileros nacionales que no pagan seguro social y que no pagan IVA, lo cual también es una competencia desleal que afecta a quienes si están en la formalidad.