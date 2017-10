Observaciones del ORFIS al municipio de Acultzingo son por obras: alcalde

Las observaciones hechas por el ORFIS al municipio de Acultzingo recaen en la Dirección de Obras Públicas, por ello el titular del rubro Nelson Ortiz Huerta, deberá comprobar las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior por un presunto daño patrimonial superior a los ocho millones de pesos, correspondiente al ejercicio de 2016.



“En su momento dije a los ediles que el director de Obras no estaba cumpliendo con sus obligaciones éticas y laborales en el Ayuntamiento, mismas que le asignó el cabildo. Hoy con pruebas en la mano ya se puede destituir por incumplimiento, aunque eso no lo exime de las responsabilidades que sus actos pudieran ocasionar”, señaló el alcalde, Salomón Cid Villa.



Según se dijo, del 15 de agosto al 23 de octubre Ortiz Huerta no liberó un solo peso para la realización y construcción de obras en la cabecera municipal, como en algunas comunidades. Fue mediante una auditoria interna que el 5 de septiembre se evidenció que ocultaba expedientes, cuyos contratos serían anexados en el proceso de la entrega-recepción.



El munícipe recordó que el 12 de septiembre, mediante una notificación por escrito solicitó su baja, pero los ediles de la Comisión de Hacienda, como lo son el Síndico Cándido Carrillo Altamirano y el Regidor Tomás Rosales Santos por mayoría rechazaron la separación del cargo.



Cid Villa, dijo que en las arcas del Ayuntamiento, ya aterrizaron cuatro millones de pesos del fondo FISM y más de dos millones de pesos del FAM, los cuales no han podido ser utilizados pues de acuerdo al proceso para la ejecución de un trabajo primero debe de venir una orden de pago del director de obras; cuyo arancel deberá ser revisado por los ediles y posteriormente autorizado y firmado por el tesorero y el propio alcalde.



“No puede ser que una persona llamada Ingeniero Civil, con estudios, ética y título profesional, se desentienda de sus funciones y con el debido respeto, existan personas encargadas de limpieza, las cuales tienen más valor, porque hasta se preocupan y se esmeran, por acatar sus tareas, sin recibir un peso más por su trabajo”, señaló el Alcalde.