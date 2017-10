Delincuencia tiene nuevo modus operandi en el sur de Veracruz

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-27-02:13:25 Acayucan Taxis y autos compactos particulares, víctimas constantes de robo y asalto en la zona de Acayucan

La delincuencia dedicada al robo de vehículos ahora extorsiona a sus víctimas exigiendo dinero a cambio de devolverle la unidad.



Una familia vive actualmente una pesadilla por esa situación que además de afectarle patrimonialmente ahora sufren del acoso de la delincuencia.



La víctima, profesionista radicada en Acayucan, señaló que la semana pasada le fue robado un automóvil particular en forma violenta. Dos días después fue contactada telefónicamente para informarle que querían devolverle el vehículo pero que debía pagar una cantidad al respecto.



La profesionista dijo que no podría darles el dinero porque además de que era una fuerte cantidad, no lo tenía ni había manera de obtenerlo pues la unidad la obtuvo a crédito en la agencia automotriz.



La advertencia era que pagaba por la unidad o ésta sería desarmada y vendida por partes, pero además, luego su familia pudiera sufrir un atentado.



Ante esta situación la agraviada ahora vive una encrucijada. Pagar a los delincuentes por un auto que le fue robado o permitir que su familia sea agredida.

En Acayucan, el número de vehículos robados al mes no supera en este año la decena luego de haber alcanzado la cifra de uno por día en algunos meses del 2016.