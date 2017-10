Seguro de Jefas de Familia, el programa más sensible de Sedesol: Anilú

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-27-01:12:45 Coatzacoalcos Anilú Ingram Vallines, delegada de Sedesol

La delegada de Sedesol Federal Anilú Ingram Vallines dijo que, de los 18 programas federales que esa dependencia tiene en beneficio de los sectores más vulnerables de la población, el del Seguro para Jefas de Familia es el más sensible y uno de los más importantes, pues entrega apoyos económicos a menores que han quedado en la orfandad tras la muerte del ser más querido como son las mamás, con lo que pueden seguir sus estudios hasta nivel profesional.



Dijo que este Programa Impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto permite asegurar en lo económico a hijos de mujeres, que han perdido la vida, a quienes se les entrega una beca bimestral que dependiendo del grado escolar que cursen, pero que puede ir desde los 800 o 900 pesos bimestrales en el caso de Primaria, hasta los 4 mil pesos, para los que estudien carrera una carrera profesional siempre y cuando tengan hasta 23 años de edad.



En Veracruz existen un aproximado de 500 mil mujeres registradas en el Programa de Seguro para Mujeres Jefas de Familia, de los cuales actualmente se están pagando 2 mil 500 seguros de igual número de mujeres fallecidas, cuyos hijos reciben el pago bimestral para que puedan continuar con sus estudios, de las cuales 79 seguros corresponden a igual número de mujeres de la zona de Coatzacoalcos, más los seis que ayer comenzaron a pagarse y a cuyos beneficiarios se les entregó la tarjeta bancaria para que puedan cobrar sus apoyos económicos bimestrales.



La Delegada Federal de Sedesol invitó a todas las mujeres veracruzanas a afiliarse a este Programa de Seguro para Jefas de Familia, pues aún hay mucha reticencia en dicho Programa y más aún, las mujeres se niegan a inscribirse al programa porque nadie cree que pueda faltar de manera repentina, sin embargo nadie tiene la vida comprada y es necesario que se afilien pues en dado caso de que llegara a ocurrir un fallecimiento repentino, los hijos queden asegurados y puedan cobrar sus apoyos económicos bimestrales hasta los 23 años de edad.



“Muchas mujeres dicen yo para que lo quiero si no lo voy a necesitar, a mí nunca me va a pasar nada, yo no creo morirme pronto y así por el estilo, sin embargo nadie de nosotros tenemos la vida comprada y es mejor contar con el seguro para que en caso de que Dios no lo quiera llegue a ocurrir algo, nuestros hijos queden asegurados, pues todas debemos de tener en claro que nadie tiene la vida comprada y de un momento a otro puede cambiar nuestro destino”, señaló la delegada federal de Sedesol, Anilú Ingram Vallines.