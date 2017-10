Recapturan a par de delincuentes en Coatzacoalcos

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-26-23:14:57 Coatzacoalcos Por no cumplir con lo que marca la ley, fueron reaprehendidos Un par de individuos señalados de haber cometido un robo, quienes se encontraban en libertad bajo fianza nuevamente fueron detenidos, luego de no cumplir con lo establecido por la ley.



Raúl Lima Gutiérrez de 34 años y Ernesto Daniel García Fernández de 34 años ambos con domicilio en Coatzacoalcos, se les sigue la causa penal 43/2015, por el delito de robo calificado.



Estas personas fueron detenidas por elementos de la Policía Naval en el mes de marzo del 2015, después de ser señalados por una dama de ser quienes rompieron el cristal de la ventana del lado derecho de su coche de dónde sacaron su bolso de mano y documentos personales.



La aprehensión de estos sujetos, ocurrió sobre la avenida Prolongación de Zaragoza de la colonia 20 de Noviembre, por lo que fueron consignados al Centro de Readaptación Social (Cereso), donde se les corrió el término constitucional que marca la ley ante el Juzgado Primero Menor.



Por lo que al existir elementos suficientes para ser procesados, al no ser un delito mayor los dos individuos alcanzaron libertad bajo caución; sin embargo al no presentarse a firmar la libreta de reos les fue girada la orden de reaprehensión.



Ante tal situación para quedar nuevamente a disposición del Juzgado Primero de Primer Instancia quien determinara su situación jurídica en las próximas horas.