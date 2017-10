Reportan desaparición de dos jovencitas en Coatzacoalcos; una tiene 13 y la otra 18 años Tweet La desaparición de dos jovencitas mantiene angustiados a sus familiares, ya que desde el mediodía del martes, no volvieron a su domicilio por lo que las autoridades ministeriales tomaron conocimiento de estos hechos Coatzacoalcos - 2017-10-26 17:52:58 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-26-22:56:09 Coatzacoalcos Dos jovencitas de 13 y 18 años, fueron reportadas como desaparecidas La desaparición de dos jovencitas mantiene angustiados a sus familiares, ya que desde el mediodía del martes, no volvieron a su domicilio por lo que las autoridades ministeriales tomaron conocimiento de estos hechos.



Se trata de Dulce Karina de los Santos Castillo de 13 años y Gabriela Mishel Ávila de los Santos de 18 años, una estudiante de la secundaria general número 6 y la otra en el CBTIS 85 de Coatzacoalcos.



Los reportes indican que las dos jovencitas, salieron del fraccionamiento cerca del mediodía del martes con rumbo al fraccionamiento Villas San Martín, sin que hasta este día sepan sobre su paradero.



Como características la joven Gabriela, iba vestida con un pantalón de mezclilla y suéter gris, mientras que Dulce de mezclilla y blusa roja, pese a los intentos de sus consanguíneos no han logrado localizarlas.



Debido a la situación de inseguridad que se han registrado en los últimos meses, familiares de las jovencitas, temen hayan sido víctimas de algún hecho delictivo, por lo que realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades policiacas.



Por su parte los familiares pusieron a disposición el número 921 230 5090, para quien guste aportar información para dar con su paradero y han difundido la información mediante las redes sociales. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

