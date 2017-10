Proactiva ha causado daños no solo en Veracruz

La empresa Proactiva no solo ha generado daños en Veracruz sino que en otras partes del país, donde también adquirió concesiones para el manejo de los residuos sólidos, incumple con las normas, acusó Héctor Enrique Montesinos Cano, defensor del medio ambiente del estado de Chiapas.

Dijo que en Tuxtla Gutiérrez, afectó predios completos porque sus celdas permiten la filtración de lixiviados a los mantos freáticos.

“Proactiva ha venido contaminando las cascadas, los ríos e incluso en municipios cercanos ya hubo muerte de peces en municipios como Suchiapa hubo alto riesgo que las autoridades no han tomado en consideración y Proactiva ha ido extendiendo su contaminación a todos los predios cercanos”.

Explicó que en la capital chiapaneca pagan 11 millones de pesos mensuales a Proactiva para la recolección, separación y manejo de residuos sólidos urbanos, pero no se cumple con la norma.

Mostró fotografías de la afectación en Tuxtla Gutiérrez destacando contaminación a cuerpos de agua.

“El agua de los predios cercanos se ha convertido en esto, en ríos de lixiviados que tienen metales pesados que son peligrosos para la salud de cualquier ser vivo. Tenemos más fotos porque llegan a tirar hasta cerdos que son de manejo especial y que desafortunadamente el ayuntamiento de Tuxtla ha consentido”.

Insistió que Proactiva no trabaja conforme a normas ambientales y está comprobado con estudios que contamina pero existe complicidad de los gobiernos para cobijarla.