"Proactiva no maneja adecuadamente la basura"

El Cabildo de Veracruz fue incongruente al señalar afectaciones a la salud y medio ambiente y ampliar la concesión de la empresa Proactiva.

Francisco Carmona Oliveros, presidente del Grupo Impulsor de Desarrollo Social A.C., dijo que la compañía no maneja adecuadamente la basura ni dispone conforme a las reglas por lo que Veracruz e incluso Boca del Río seguirán padeciendo con su contaminación.

“Cuando hay viendo predominante del norte en el Puerto de Veracruz la basura llega hasta Boca del Río y se han incrementado las epidemias de conjuntivitis y gastroenteritis para todo el pueblo veracruzano. Es decir, la irresponsabilidad de una empresa y la complacencia de la autoridad nos está repercutiendo en la salud a todos”.

Acusó que existe corrupción pues se le pagan grandes cantidades de recursos y la disposición final de los residuos sólidos es inadecuada propiciando afectaciones a la salud y al medio ambiente.

“El responsable es el ayuntamiento que sostiene la relación contractual. El de haberlo renovado es el cabildo porque ellos en su totalidad y aún la fracción del Verde Ecologista (Partido Verde Ecologista de México) que no tiene nada de verde revisó, no revisaron el tiradero a cielo abierto para ver como repercute en la salud del porteño y de un plumazo autorizaron”.

Condenó que el alcalde Ramón Poo Gil solicitara en su momento la revocación del contrato para finalmente ceder e incluso ampliar la concesión a la compañía.

Ante ello documentarán y denunciarán por daños a la salud y al medio ambiente pues consideró que se trata de un caso similar a Odebrecht que consigue contratos por medio de sobornos.