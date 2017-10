Tras denuncia, apremia IVAI a SS entregar información Tweet Luego de que los comisionados del IVAI fueron denunciados ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por omisiones, de inmediato impusieron medidas de apremio en contra del director administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel García Ramírez, quien fue el que incurrió en el desacato al no atender lo ordenado por la Ley de Transparencia y “por el pleno de este instituto”. Xalapa - 2017-10-26 12:39:28 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Luego de que los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez y José Rubén Mendoza Hernández, fueron denunciados ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) por omisiones en atender solicitudes a dependencias estatales, de inmediato impusieron medidas de apremio en contra del director administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel García Ramírez, quien fue el que incurrió en el desacato al no atender lo ordenado por la Ley de Transparencia y “por el pleno de este instituto”.



En este entendido, el sujeto obligado cuenta con 10 días hábiles contados una vez que sea notificado para cumplir con la solicitud de información, de no hacerlo así se hará acreedor a una multa que podrá establecerse en un monto de 150 hasta mil 500 veces la unidad de medida y actualización diaria.



Cabe recordar que la semana pasada se dio a conocer que ciudadanos interpusieron una denuncia ante el INAI acusando a los comisionados veracruzanos de haber otorgado prórrogas a las dependencias al margen de la ley y fuera de lo establecido en la Ley de Transparencia.



De acuerdo a los documentos de los quejosos, las denuncias fueron entregadas al presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, ya que consideraron que se han estado violado de manera reiterada sus derechos.



En la carta de queja denunciaron que los sujetos obligados entregaron información falsa, lo cual lograron demostrar y aun así los comisionados siguen sin sancionar a los funcionarios responsables.



En ese momento ofrecieron como testigos cinco casos, integrados en los expedientes IVAI-REV-DP/01/2017, IVAI-REV-DP/02/2017, IVAI-REV-DP/416/2017, IVAI-REV-DP/545/2017, IVAI-REV-DP/546/2017 y IVAI-REV-DP/547/2017.



El último caso, IVAI-REV-DP/547/2017, fue el que en días pasados los comisionados resolvieron en donde agregan que el titular del órgano de control de la Secretaría de Salud debe iniciar los procedimientos respectivos y en su caso aplique las sanciones correspondientes en el marco estricto de su responsabilidad.



En el oficio se explica que si: “vencido el plazo otorgado o si compareciera el responsable de la Unidad antes citada debe darse vista de nueva cuenta al pleno para que determine lo que en derecho corresponda”.

