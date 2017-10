Falso e ilegal, cobro de predial anticipado en Xalapa: Américo Zúñiga

Es falso que la presente administración pretenda cobrar de manera anticipada el impuesto predial, legalmente es imposible, aseveró el alcalde Américo Zúñiga Martínez. Sobre la campaña del cobro anticipado del agua potable, dijo que así lo prevé la ley, se realiza desde hace 25 años y lo recaudado será entregado al gobierno que inicia en 2018.



Al negar de manera rotunda que exista tal pretensión del cobro anticipado del predial, como lo dijo el munícipe electo, explicó que aún no está aprobada la Ley de Ingresos y que por ley dicho impuesto no puede ser pagado antes del año correspondiente. “Jamás se ha hecho en Xalapa así ni se hará así, sería algo irreal. Nunca se ha propuesto ni contemplado. Ni siquiera estaría jurídicamente fundamentado”.



En cuanto al pago anual anticipado del agua potable, recordó que éste se realiza en Xalapa desde hace 25 años, como lo posibilita el artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y distinguió que no se trata de un impuesto, sino de un derecho; por lo que consideró necesario conocer la reglamentación jurídica tanto de un impuesto como de un derecho.



Los beneficios de realizar el pago anticipado de este servicio son: para los usuarios, obtener los descuentos previstos, y para el Ayuntamiento, no ver detenido su funcionamiento por el relevo administrativo. “La atención y las fugas no se detienen por el cambio de administración”.



También aclaró que lo que se recaude por el pago anual anticipado en 2017 no se invertirá en este año, sino en 2018, es decir, en la siguiente administración, lo cual permitirá a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) dar consecución a sus atribuciones y responsabilidades desde el 1 de enero.



“Seremos la primera administración en dejar con solvencia financiera tanto a la Comisión como al Ayuntamiento. Con casi 25 auditorías internas y externas, somos la administración que no ha recibido ninguna observación.



Toda la población exige mayor transparencia y rendición de cuentas, pero que esto no se ocupe de pretexto”, enfatizó.



Américo Zúñiga ponderó la obligación informar con la verdad y con la Ley en la mano a la población y no provocarla, sobre todo si se trata de quienes tendrán la responsabilidad de encabezar la siguiente administración, a quienes invitó a acercarse e informarse adecuadamente, porque “se puede provocar una reacción no contra Américo o contra el Cabildo, sino contra la institución, se puede generar animadversión en la población”.