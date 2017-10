Astros derrota a Dodgers y empata la Serie Mundial

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-26-17:14:55 Estados Unidos

Los Astros de Houston tuvieron un regreso espectacular para derrotar en extra innings 6-7 a los Dodgers de Los Ángeles en el segundo juego de la Serie Mundial que está empatada 1-1.



Un home run de dos carreras de George Springer en la entrada once rompió el empate a 5 y aunque en la parte baja de esa misma entrada con un cuadrangular de Charlie Culberson los Dodgers se acercaron, dejaron escapar el triunfo que los hubiera puesto a la mitad del camino de obtener su primer título de Serie Mundial en 29 años.



Los lanzadores abridores Rich Hill de Dodgers y Justin Verlander de Astros se trenzaron en un duelo de pitcheo durante las primeras cuatro entradas. Hill sólo aceptó 3 hits, una carrera y ponchó a 7, en tanto que Verlander estaba lanzando juego sin hit de carrera hasta que en la quinta Roc Pederson le conectó home run.



En el sexto episodio, tal como ocurrió en el juego 1, con dos outs en la pizarra Corey Seager botó la pelota del parque con Chris Taylor abordo para mover los cartones 1-3 a favor de los angelinos.





El manager Dave Roberts mandó al japonés Kenta Maeda al centro del diamante y logro contener a los Astros. El bullpen de los Dodgers que había tenido un desempeño extraordinario en playoffs sin aceptar carreras en 28 entradas se desmoronó con la salida de Maeda después una entrada y un tercio.



La fiesta de los Astros comenzó en la octava entrada con un extrabase de Alex Bregman ante los disparos Brandon Morrow que Yasiel Puig no pudo atrapar en el jardín derecho. Ante el ataque, Roberts jaló por su cerrador de lujo Kenley Jensen quien aceptó sencillo de Carlos Correa y Bregman anotó la segunda de Houston. En la novena, Marwin González le pegó home run solitario a Jensen para empatar el encuentro y forzar las entradas extras. Jansen no pudo manejar el salvamento de seis outs, en tanto que Josh Fields y Brandon McCarthy aceptaron dos carreras cada uno.



En el décimo episodio, el venezolano José Altuve se voló la barda para el 4-3. El boricua Carlos Correa hizo lo propio y puso adelante a Houston 5-3.



Pero los Dodgers no se rindieron. Yasiel Puig acercó 5-4 con home run solitario y Logan Forsythe anotó la del empate con hit de Kiké Hernández.



Con Cameron Maybin corriendo por segunda, Springer pegó el home run de dos carreras ante McCarthy que le dio el triunfo a Houston en la novena.



En labor de una entrada y un tercio Chris Devenski se apuntó el triunfo. La victoria representó el primer partido ganado por Houston en una Serie Mundial.



Este jueves será día de descanso y el tercer juego de la Serie Mundial se disputará el viernes en Houston.



Los abridores serán el japonés Yu Darvish por Dodgers y Lance McCullers

Jr. por los Astros.