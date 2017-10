Médicos del Hospital Regional de Poza Rica infectan con bacteria a niña de 9 años

José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-26-01:47:23 Poza Rica

La pequeña Frida Carolina, de 9 años de edad, estuvo a punto de morir por una bacteria que presuntamente contrajo mientras fue atendida por los médicos del Hospital Regional de Poza Rica. La familia de la menor debe casi 250 mil pesos por la operación que le salvó la vida en una clínica particular.



El pasado 28 de agosto de este 2017, la niña fue trasladada a ese nosocomio de la Secretaría de Salud (SS) debido a que tenía fuertes dolores de cabeza y convulsiones, causadas por una hemorragia cerebral, que más tarde le confirmaron que era un tumor intraventricular.



El personal del área de pediatría de ese centro hospitalario le perforó con jeringas, en varias partes de su brazo, para extraerle sangre con el que realizarían los análisis médicos; pero sólo le empeoraron su salud y todavía cobraron mil 800 pesos por la atención, acusó la madre, Lidia Guadalupe Ferral Pérez quien lamentó el maltrato que recibieron por parte de los doctores.



Ella mostró un documento firmado por el director y el médico adscrito al área de pediatría del Hospital Regional de Poza Rica, Agustín Ruiz Gallardo y Pedro Valles Nahuat, respectivamente, quienes avalaron la atención y autorización de alta de la menor de edad.



Por la mala atención y las lesiones, los familiares de Frida Carolina decidieron trasladarla a la clínica privada San Juan Bosco, ubicada en la colonia Benito Juárez. Ahí, los especialistas le confirmaron que además del tumor intraventricular, le infectaron de una bacteria conocida como pseudomona y que le formó coágulos en la sangre, además le complicó la salud de la paciente.



El virus también le causó dificultades de circulación de líquidos que crea y recorre el cerebro. Los cirujanos tuvieron que colocarle una válvula en la parte derecha de su cabeza para permitir que los fluidos cumplieran con sus funciones corporales, y así evitaron más daños cerebrales.



Pero la niña sufrió múltiples infartos mientras era operada del tumor intraventricular. Los cirujanos creían que no saldría con vida. Pero diez horas después de intervención quirúrgica, Frida Carolina despertó y paulatinamente reconoció a cada uno de sus familiares. El hecho, lo consideraron como un milagro.



La bacteria triplicó la deuda



La mamá, Lidia Guadalupe Ferral explicó que la operación para controlar el derrame y eliminar el tumor les costaría 170 mil pesos. Pero con las complicaciones que le generó la bacteria, la deuda casi se triplicó y sólo les dieron un plazo de tres meses para liquidarla.



De un total de 427 mil pesos del adeudo que contrajo por los servicios del hospital San Juan Bosco, la familia aún debe 239 mil 165 pesos. Pero la pequeña Frida Carolina aún debe estar bajo tratamiento durante un año para recuperar el habla y la movilidad total de su cuerpo.



Lidia Guadalupe Ferral es madre soltera. Sobrevive con la venta de tacos que instala cerca de una terminal de autobuses, ubicada en el Barrio del San Juan, cerca del centro de Papantla.



Durante los últimos casi 30 días ha recibido el apoyo de sus familiares, amigos y hasta de algunos ciudadanos quienes han cooperado de manera voluntaria para ayudarla a pagar los gastos médicos y la deuda de la clínica.



Este domingo 5 de noviembre del 2017 se festejará el 17 aniversario de “Salsa Boutique”, propiedad del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Aarón Valencia. El cobro por la entrada es de 50 pesos. Todo lo que se recaude en la venta de los boletos será destinado para pagar la operación y hospitalización de Frida Carolina.



En el evento también participan las autoridades del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Papantla. La cita es a partir de las 17:00 horas en el salón de la Asociación Ganadera Local, ubicada en la calle 5 de Mayo del centro de la ciudad.



Lidia Guadalupe Ferral aclaró que los cobros y el manejo de efectivo de las ventas no serán realizados por los organizadores, Aarón Valencia ni el DIF. Invitó a los ciudadanos a apoyar a la pequeña que actualmente reposa y está bajo cuidados en su domicilio, situado en la calle Gildardo Muñoz del Barrio del San Juan.



Cualquier aportación puede realizarse a través de la cuenta bancaria 643- 196- 97- 44 de HSBC a nombre de Lidia Guadalupe Ferral.