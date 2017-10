Aparece migrantes secuestrado en Jáltipan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-26-00:54:13 Acayucan José Luis Reyes Farias, encargado de la organización Hermanos en el camino en Acayucan, estuvo en la frontera de Guatemala para rescatar a un nicaragüense que había sido secuestrado en Jaltipan

Un nicaragüense que había sido secuestrado junto con otros cinco tras ser bajados de un autobús de pasajeros cerca de Jáltipan, y que el gobierno federal negó que ocurriera; fue asegurado por la organización social Hermanos en el camino, en Tonalá, Chiapas, frontera con Guatemala.



José Luis Reyes Farías, miembro de esa asociación que dirige a nivel nacional Alejandro Solalinde Guerra, dijo ayer en esta ciudad que el extranjero se encuentra bajo resguardo de esa organización en el Estado de Oaxaca y que él personalmente fue a traerlo hasta la frontera de Guatemala.



Expuso que el secuestrado manifestó haber sido privado de la libertad por sujetos que vestían uniformes de la Policía Federal y que lo abandonaron en Chiapas tras no poder cobrar rescate alguno pues su familia carece de recursos.



“Aquí lo importante es que el Estado reconozca que existe esta situación, que es una realidad que si ocurrió y que nuestros hermanos están sufriendo un ataque de la mafia institucional integrada por las organizaciones y dependencias federales que debieran resguardar y proteger a nuestros hermanos migrantes”, señaló.



El secuestro de los seis extranjeros que fuera denunciado solo por redes sociales por supuestos testigos al principio de este mes y que luego fuera desmentido por algunas dependencias federales; habría ocurrido en la carretera Transistmica, cerca de Jáltipan en que un autobús de pasajeros de segunda clase habría sido intervenido en el trayecto por sujetos armados y bajado a seis personas que resultaron ser migrantes.



De los otros cinco nada se sabe, se informó.



Reyes Farías manifestó que la organización Hermanos en el Camino trabaja en busca de poder enfrentar esa mafia institucional, en el que además del Instituto Nacional de Migración, también se encuentra la Policía Federal y la Comisión mexicana de ayuda a refugiados (Comar)…



“Tenemos evidencias donde la Comar les pide hasta 3 mil pesos a los hermanos detenidos en la estación migratoria por ayudarlos a obtener el estatus de refugiado. Les dicen que si no dan ese dinero, no saldrán de la estación y los van a mandar de regreso, y luego, les piden otro dinero más para que los puedan mandar al refugio de Oluta, ellos deciden incluso a qué refugio mandarlos” expuso Reyes Farías, encargado del albergue mixto que “Hermanos en el camino” instaló en esta ciudad y que fuera inaugurado el mes pasado por Alejandro Solalinde Guerra.