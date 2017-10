Reta Alcalde de Boca al OPLE; seguirá recorridos en 'foros' en Veracruz

El alcalde Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que no dejará de impartir conferencias con los presidentes municipales electos, pese a advertencias del Organismo Público Local Electoral.



“Lo que hicieron fue emitir medidas cautelares, las cuales impugné porque no estoy de acuerdo. Yo lo que estoy haciendo en los foros es compartir las experiencias exitosas que hemos tenido en la administración municipal”.



Adelantó que incluso ya tiene más invitaciones, por lo que no piensa cancelar sus conferencias.



Reveló que impugnó la determinación de medidas cautelares para dejar de acudir, pues afirmó que no realiza proselitismo.



En próximas fechas se resolverá la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ya que es la instancia ante la que se presentó dicho recurso.



Los eventos, dijo, son organizados por alcaldes electos, que ponen lugar e invitan a las personas y se exponen resultados del programa Boca Sonríe.



Manifestó no aborda ningún tema que se encuentre relacionada con el voto ni tampoco se trata de una campaña.