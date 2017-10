Afluentes se mantienen desbordados en Las Choapas

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-25-23:06:00 Las Choapas A consecuencia de las últimas lluvias, los niveles de los ríos como el Tancochapa y Uxpanapa, se mantienen en sus escalas altas, en Las Choapas.

A consecuencia de las últimas lluvias, los niveles de los ríos como el Tancochapa y Uxpanapa, se mantienen en sus escalas altas, por lo que diversos sectores ya cumplieron más de diez días encharcadas.



En algunas partes del Barrio de Tepito y San José, más de una docena de viviendas permanecen con sus patios y calles con agua, debido que no ha descendido el nivel del río Tancochapa.



Debido que esta zona es considerada como susceptibles a inundaciones, los habitantes de este sector, realizan sus actividades diarias de manera normal, a pesar del estancamiento del agua, el cual no puede volver al caudal.



Ante éstos hechos, la unidad de Protección Civil, realizan recorridos constantes, para verificar si los pobladores no corren peligro y de inmediato poder accionar los protocolos de prevención y garantizar la integridad de las familias.



En caso de ocurrir los modelos de pronósticos, podrían ser hasta la próxima semana cuando el nivel de los ríos vuelva a su cauce y con ello, termine liberados los accesos.