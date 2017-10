Atacan oficinas de la CTM a unos metros de Braskem-Idesa; lanzan bomba molotov

Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-10-25-22:47:05 Nanchital Este es el camper que su interior fue calcinado por una bomba molotov

Con una bomba Molotov, personas desconocidas atentaron en contra de las oficinas móviles de la CTM, ubicadas a unos metros de Etileno XXI complejo de Braskem-Idesa, obreros aseguran que esto posiblemente se debió a las exigencias realizadas en días pasados por parte del representante sindical, en contra las empresas subcontratistas, quienes otorgan bajos salarios y trasladan a los obreros como si se trataran de animales.



Con información proporcionada a la Agencia Imagen del Golfo, los hechos ocurrieron minutos antes de la media noche del miércoles, cuando el vigilante Manuel de Jesús Hernández Méndez, salió en busca de sus alimentos al centro de Nanchital.



Al respecto el trabajador dijo, “Cuando salí del camper no vi nada sospechoso, me traslade al centro de la ciudad para cenar, considero no haber demorado mucho tiempo fuera, pero a mi regreso vi las unidades de bomberos de Etileno XXI estacionadas a las afueras del predio donde se encuentra el camper, de inmediato me acercarme y vi que el inmueble estaba calcinado, doy gracias a Dios porque no estaba en el interior porque pudieron calcinarme”, concluyó Manuel Hernández.



Alrededor del mediodía llego al lugar el representante del sindicato de obreros de la Confederación de Trabajadores de México, Jorge Bumas González, quien al ser entrevistado menciono, “Desconocemos quienes fueron las personas que llevaron a cabo el atentado, pero se interpondrá la formal denuncia en contra de quien resulte responsable, porque en esta ocasión no hay personas lesionadas, sin embargo hay daños materiales valorados en cincuenta mil pesos, según la valoración realizada por nuestro arrendatario”.



Agregando el Delegado de la CTM, en el interior de nuestra oficina móvil fue encontrada la bomba casera (Molotov), pedazos de cristales de la ventana del costado izquierdo del camper y los restos del inmueble que fue calcinado.





PUDIERA DERIVARSE DE LAS EXIGENCIAS HACIA SUBCONTRATISTAS



“Consideramos que la agresión realizada hacia nuestra agrupación sindical, puede derivarse a los movimientos que se han efectuado desde hace unos días en contra de algunas compañías subcontratistas, quienes nos pagan salarios bajos, se niegan a otorgarnos prestaciones que por ley nos corresponden y utilizan camionetas particulares para trasladarnos al complejo Etileno XXI; sin embargo esperaremos el resultado de la fiscalía”, comentaron los trabajadores.