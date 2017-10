En Ixhuatlán pobladores llevan 15 días entre el agua Tweet Habitantes del ejido Zapotal llevan 15 días bajo el agua, el personal de protección civil municipal asegura que mientras no bajen los niveles del agua de la laguna el lagartero las más de 20 familias permanecen sufriendo por los encharcamientos Ixhuatlán del Sureste - 2017-10-25 17:34:48 - Areliz Sosa / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-10-25-22:36:41 Ixhuatlán del Sureste Ante las recientes lluvias, en Ixhuatlán del Sureste, familias del ejido Zapotal permanecen entre el agua, desde hace varios días. Habitantes del ejido Zapotal llevan 15 días bajo el agua, el personal de protección civil municipal asegura que mientras no bajen los niveles del agua de la laguna el lagartero las más de 20 familias permanecen sufriendo por los encharcamientos.



El director de protección civil municipal Tomas Rodríguez Carmona, dijo “Debido a las constantes lluvias las familias del ejido el Zapotal tienen alrededor de quince días que se mantienen entre el agua, pero se reúsan a salir de sus hogares a pesar que el nivel del agua dentro de sus casas está entre los veinticinco y treinta centímetros, lo cual pudiera generar infecciones en la piel”.



Constantemente se realizan las recomendaciones a las familias afectadas, para que abandonen sus hogares, esto como medida de seguridad, y es que mientras los niveles de la laguna el Lagartero no desciendan sus hogares seguirán sufriendo encharcamiento.



Pedimos a los afectados extremar precauciones dentro de sus viviendas, ya que con las inundaciones y desbordamientos de los ríos en algunos hogares han encontrado culebras. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

