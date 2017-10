Espera Rectora que Gobierno de Yunes cumpla con recursos a la UV

“Ojalá” que el Gobierno del Estado cumpla con entregar el 2.58 por ciento del presupuesto de egresos que le corresponde a la Universidad Veracruzana para este 2017, según lo que recomendó el Congreso local.



Así lo afirmó la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, quien reconoció que aunque están recibiendo más recursos de los que marca la Ley de Egresos 2017 siguen sin ser equivalentes con el 2.58 del presupuesto estatal, unos dos mil 631 millones de pesos.



“El presupuesto 2017 que se publicó en la Gaceta no ha sido modificado, pero nosotros estamos recibiendo un presupuesto mayor. Desde hace unos meses estamos recibiendo un monto que es mayor al que nos correspondería de acuerdo al presupuesto publicado.



“Entiendo esto como un mensaje del Gobierno del Estado que está apoyando con más recursos, aunque todavía no estamos en el 2.58 por ciento que es la recomendación del Congreso”, declaró.



Ladrón de Guevara González explicó que con la reforma a la Constitución para dotar de autonomía financiera a la casa de estudios, se estableció en un artículo transitorio que para este año a la universidad le correspondía un subsidio estatal ordinario mayor.



Esto en contraposición con la Ley de Egresos 2017, que estableció una disminución de 175 millones 365 mil 720 pesos al subsidio del Estado para la universidad, al pasar de dos mil 293 millones 200 mil pesos en 2016, a dos mil 117 millones 834 mil 280 pesos para este año.



La rectora destacó que pese a las dificultades financieras que atraviesa la Universidad Veracruzana no se encuentra en la misma situación de otras siete universidades autónomas públicas del país, las cuales están en quiebra financiera.



“Estas universidades no tienen recursos para el pago de los sueldos y las prestaciones laborales de los trabajadores en los próximos meses, esto es real y pese a todo lo que sufrimos en la Universidad Veracruzana no estamos así.



“En Veracruz vivimos un quebranto aproximado a un año del presupuesto estatal ordinario en Veracruz y sin embargo no tenemos problemas para pagar nuestras obligaciones contractuales (…), nosotros tenemos garantizado el pago de nuestras obligaciones de este año”, indicó.



Tras inaugurar el Primer Foro Regional del Golfo “Acción Colectiva y Movimientos Sociales” organizado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), Ladrón de Guevara González dijo que pese a lo anterior espera que el gobierno estatal cumpla con la disposición que avaló la LXIV Legislatura.



Reconoció que las finanzas del estado son complicadas, aunque esperan el apoyo expresado públicamente por el gobierno estatal en cuanto a los subsidios ordinarios que corresponden a la institución.