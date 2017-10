Ayuntamiento de Xalapa no es ajeno a la demanda de más seguridad: Américo Zúñiga Tweet Xalapa - 2017-10-25 11:10:34 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-25-16:11:37 Xalapa El ayuntamiento de Xalapa no es ajeno a las peticiones de mayor seguridad, recalcó el alcalde, Américo Zúñiga Al hacer entrega de ocho cámaras de video vigilancia para diferentes calles de la colonia Progreso, el alcalde Américo Zúñiga Martínez reconoció que el Ayuntamiento de Xalapa, no puede ni es ajeno a la demanda de la población de contar con un esquema de seguridad para las colonias de la ciudad.



Ante vecinos de las calles Toluca, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, dijo que el esquema de la video vigilancia entregado por el Ayuntamiento servirá no tan solo para inhibir el delito sino para dar seguimiento a algún acto ilícito que se cometa en vía pública.



Agregó que Xalapa es la ciudad con mayor número de cámaras instaladas desde el C4, equipos teledirigidos y monitoreados desde este Centro operativo. Destacó que gracias a la suma de esfuerzos de los vecinos organizados, quienes están generando grupos de chats vecinales, se ha recuperado el ánimo por conocer y platicar con los vecinos: nos hemos olvidado de hacer comunidad y hacer vecindario, nos olvidamos de saludar al vecino y conocer quién vive enfrente, por lo que esto nos da la oportunidad de reunir a los para conocer cuáles son las deficiencias y trabajar en ello.



Dijo que se deben coordinar los esfuerzos para que desde los tres órdenes de gobierno se pueda seguir procurando la seguridad en la ciudad. La administración municipal, refirió, ha hecho una inversión cercana a los cien millones de pesos a través de diversos fondos, para compra de armamento, capacitación, incremento salarial, compra de vehículos y exámenes de confianza.



Anunció, a petición expresa de los vecinos de contar con seis videocámaras más, así como la rehabilitación de las luminarias en la zona y gestionar lo necesario para mejorar una cancha deportiva ubicada en la calle de Chihuahua.



A nombre los vecinos, la señora Patricia Rodríguez Luna y el señor Aurelio Pazos Cabañas, agradecieron al edil con la entrega de un reconocimiento por apoyar las peticiones de cientos de vecinos de la colonia Progreso que vieron un incremento de hechos delincuenciales sobre todo en negocios y escuelas de la zona.



Estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Manuel Meza García; la síndica Michelle Servín González; el regidor Daniel Fernández Carrión y la responsable de las redes vecinales del gobierno del estado Teresa Higareda, así como Directores de las diferentes áreas del municipio.

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario