Lidera Veracruz en ejecuciones; llaman desde el Senado a parar ajustes de cuentas del crimen

Al mes de septiembre Veracruz mantiene el primer lugar por ejecuciones del crimen organizado con mil 491 casos, según datos de la organización civil Semáforo Delictivo.



La asociación civil Semáforo Delictivo aseguró que este 2017 es el peor año en materia de seguridad pública de los últimos 20 años en México.



A nivel nacional los territorios del país con los registros más altos de muertes entre enero y septiembre pasado fueron: Veracruz (mil 491), Guerrero (mil 458), Guanajuato (mil 366), Michoacán (914) y Chihuahua (858); en cambio, las entidades menos violentas estuvieron en Yucatán (20), Campeche (22) y Aguascalientes (28).



Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, declaró en conferencia de prensa que desde que empezó este año a septiembre han ocurrido 18 mil 505 homicidios dolosos en México, con 22 mil víctimas.



La organización indicó que en 2017 suman 13 mil 513 las ejecuciones a cargo del crimen organizado, lo cual representa un incremento de 53 por ciento respecto a igual lapso del año pasado.



Y estimó que este año cerrará con más de 24 mil homicidios y 18 mil ejecuciones, casi el doble de los registrados en 2011 cuando hubo 17 mil ejecutados por el crimen organizado.



Para el tercer trimestre del 2017 se incrementaron los homicidio en 27 de los 32 estados, al igual que todos los demás delitos de alto impacto.



Las malas noticias no paran ahí.



Ante este panorama, Santiago Roel insistió que una de las vías para reducir los niveles de violencia es la regularización de las drogas. "Sólo hemos atomizado a los cárteles de la droga, son tantos, que no sabemos quiénes se compiten la plaza", dijo Roel. El incremento de violencia a partir del Plan Mérida es muy claro.



El Semáforo Delictivo se autodefine como una herramienta de rendición de cuentas y participación ciudadana informada que debe contribuir a la paz de México, un proyecto social ciudadano financiado por ciudadanos. Se encuentra dirigido a ciudadanos, observatorios, consejos, periodistas, analistas y autoridades y se sustenta de las denuncias ciudadanas que se presentan ante cada Procuraduría General de Justicia en los Estados y se envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.





EXIGE YUNES LANDA A GOBERNADOR DISMINUIR CRÍMENES



Se equivoca el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares cuando asegura que su gobierno no tiene la responsabilidad de evitar las ejecuciones entre bandas del crimen organizado. Desde luego que es su responsabilidad hacer valer el Estado de Derecho para brindar seguridad y justicia a la población afectada, dijo hoy el Senador Héctor Yunes Landa. “No puede catafixiar un mandato establecido en la Constitución por un bando de impunidad para la delincuencia”, puntualizó.



Ante el incremento sostenido de homicidios con características de ejecuciones registrado en los últimos meses en el estado de Veracruz, este martes el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República presentó un Punto de Acuerdo para hacer un exhorto al gobierno del estado de Veracruz y en el ámbito de sus funciones, -a través del Sistema Estatal de Seguridad Pública y las demás instancias de seguridad pública de la entidad-, instrumente operativos para combatir los casos de ejecuciones a cargo de organizaciones del crimen organizado.



En el Punto de Acuerdo, explicó el legislador veracruzano, hemos expuesto la crisis de seguridad y gobernabilidad que vive la entidad veracruzana. “Hay un aumento sostenido en delitos de alto impacto como el homicidio -en particular de feminicidios e infanticidios-; así como de la tortura, abusos de autoridad y violación a los derechos humanos, lo que coloca a Veracruz al frente de prácticamente todos los índices de incidencia delictiva”.



Héctor Yunes dijo que el exhorto es en realidad una llamada de alerta. Explicó que, según información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2016 y julio de 2017, en el estado de Veracruz han ocurrido mil 696 homicidios, de los cuales, el 75% de ellos son ejecuciones del crimen organizado. “Además, también se han registrado 121 secuestros, 188 violaciones y 13 mil 855 robos (mil 869 son hurtos de vehículos con violencia)”, informó al referirse al documento presentado la mañana de este martes.



“Otra vez, como en el caso de los periodicidios, de los feminicidios y de los infanticidios, no se trata de hechos aislados. El gobernador no puede escudarse en que sólo los ciudadanos de bien deben ser protegidos, cuando la violencia generada por los grupos delincuenciales ha alcanzado a todos los sectores de la población”, insistió.



En el Punto de Acuerdo presentado por su grupo parlamentario, dijo, se refieren sólo algunos de los cientos de casos que han sucedido a lo largo de este gobierno. “Son ejecuciones que involucran a mujeres y niños; ejecuciones que se realizan en las principales ciudades prácticamente a cualquier hora del día, atemorizando al resto de la población. ¿Cómo puede decir el Gobernador que esa no es su responsabilidad?”, explicó respecto a las razones de la propuesta presentada.



El gobernador de Veracruz presume de ser un buen abogado, agregó. “Le recuerdo que conforme al artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de nuestro país, la seguridad pública consiste en la función a cargo de los tres órdenes de gobierno, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Está incumpliendo un deber legal al rechazar esa responsabilidad”, insistió.



Finalmente, en el Punto de Acuerdo se señala que resulta indispensable que se tomen acciones contundentes e integrales que permitan regresar la tranquilidad, seguridad y certeza a la población de la entidad. Es ahí donde radica la idoneidad del presente punto de acuerdo, cuya motivación es el cumplimiento de funciones torales del Estado Mexicano, tales como la seguridad pública.





