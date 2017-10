Si se cumplen requisitos, no hay motivo para frenar gasoducto: Daniel Olmos

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Daniel Olmos García, declaró que no existe motivo para detener la construcción del gasoducto por parte de la empresa Gas Natural del Noroeste pese a las manifestaciones sociales para evitar la instalación de los ductos.



Al respecto, argumentó que su administración no puede frenar la construcción del proyecto, si este cumple con todos los requisitos.



Luego de la polémica que se desató por la puesta en marcha del proyecto aprovechando la rehabilitación de la carretera Xalapa-Coatepec, el edil afirmó que en el municipio no se ha introducido tubería, es decir que no ha ocurrido ninguna irregularidad.



Recordó que el proyecto contempla atravesar parte de los territorios de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, principalmente para beneficio de dos empresas importantes que se asentaron en la zona.



Olmos García reiteró que si Gas Natural del Noroeste cumple con los requisitos, no habrá problema por dejar que la obra se ejecute en el territorio de Emiliano Zapata.



"Estamos en proceso de revisión de toda la documentación precisamente para expedir en su caso la licencia.



"Ellos cumplen con todos los requerimientos, los documentos, tienen todo para poder autorizárselo, solamente estamos en revisión de todo precisamente", observó.



El presidente municipal afirmó que a diferencia de lo que quisieron hacer con la construcción de la carretera Xalapa-Coatepec, donde se introdujo tubería sin autorización, en Emiliano Zapata no hay trabajos todavía, apuntando que no podrán iniciarse hasta que tengan la licencia del municipio.