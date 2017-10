Ejido Colorado, acechado por la inseguridad de Coatzacoalcos

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-24-20:42:57 Coatzacoalcos

En las últimas semanas el robo a casa habitación, asaltos, y el hallazgo de un cuerpo sin vida, son algunos de los hechos de inseguridad que han afectado al ejido Colorado perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, reveló el agente municipal Javier Jiménez de la Cruz.



Dijo que esta situación se ha recrudecido ante la falta de alumbrado público y la nula presencia de elementos policiacos en la zona, actualmente se han registrado 5 robos a viviendas y transeúntes.



“Yo siempre había aplaudido que a colorado no le había afectado la situación de la delincuencia, pero lamentablemente en días pasados se encontró un cuerpo sin vida, asaltaron un estudiante, han robado en viviendas, necesitamos reactivar la seguridad, todo debido a la falta de alumbrado y vigilancia”, expresó.



Mencionó que en varias ocasiones han solicitado a las autoridades la reparación del alumbrado sobre todo para la avenida principal, sin embargo les han hecho caso omiso.



“Los hechos suceden a partir de que oscurece como desde las 7: 30 y toda la noche, hemos pedido a Obras Públicas nos restablezca el alumbrado en las calles, ya llevamos casi más de dos meses pidiéndole el apoyo pero no se a que se deba que no nos hagan caso”, añadió.



Jiménez de la Cruz mencionó que a causa de las fuertes lluvias y las rachas de aire que se han presentado en los últimos días más de cien familias se han quedado sin energía eléctrica, situación que ha sido atendida por personal de la Comisión Federal De Electricidad (CFE).



Señaló que pedirá al nuevo coordinador de la Policía Intermunicipal redoblar la vigilancia por la zona rural de Coatzacoalcos, debido a que el ejido se encuentra en abandono.



“En esta semana voy a pedir una audiencia con el nuevo coordinador de la policía para ver de qué manera nos puede ayudar, ya que la caseta no la tenemos desde hace año y medio y estamos buscando la manera de restablecerla pero no se ha podido”, finalizó.