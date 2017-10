Río Coatzacoalcos registra ligero aumento en Minatitlán

En ascenso reporta Protección Civil Municipal, la tendencia de las cinco estaciones que comprenden: Jesús Carranza, Las Perlas, Hidalgotitlán, Tierra Morada y Minatitlán, siendo esta ultima donde hasta este martes por la mañana tenía 0.04 centímetros por arriba de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO).



Debido a las precipitaciones acumuladas de las últimas horas por el paso del Frente Frio No. 6, las escalas hidrométricas encargadas de medir el nivel de los afluentes están registrando un ligero incremento.



En el caso de la corriente del río Coatzacoalcos, en la estación Minatitlán, donde su Namo es de 1.50 centímetros, la escala del lunes era de 14.48 y el martes amaneció con 1.54, es decir 0.04 de diferencia.



Mientras en la estación Tierra Morada, la corriente del río Uxpanapa registraba el lunes 10.68 y el martes 10.78 centímetros, con una diferencia de 0.22 centímetros de llegar a su Namo de 11.00 metros.



En tanto la estación de Hidalgotitlán, las aguas del río Coatzacoalcos marcaba la escala del martes 4.40 centímetros, a 0.70 centímetros de llegar a su Nivel de Aguas Máximas de 5.10 centímetros, captando también un ligero ascenso.



Por su parte la corriente del río Jaltepec, en la estación Jesus Carranza, el lunes estaba en 2.93 y el martes en 3.90 centímetros con una diferencia de 4.10 centímetros de su nivel máximo de 8.00 metros.



Por último en la estación ‘Las Perlas’ el comportamiento del río Coatzacoalcos es de 7.17 centímetros, con una diferencia de 1.37 centímetros de su Namo de 8.54 centímetros.



De acuerdo al servicio meteorológico del estado la alerta gris continua, el anuncio de lluvia fuerte a muy fuerte persiste especialmente para la zona sur, por lo que hacen el llamado a la ciudadanía a permanecer atentos.





PC REGIONAL



A pesar de las torrenciales lluvias que se han registrado en el Sur de Veracruz, no hay afectaciones informó Guillermo Hernández Urbina, Coordinador Regional de Protección Civil en 14 municipios que le corresponden.



Comentó que hasta el momento no tiene reportes de los Directores de las Unidades Municipales de Protección Civil sobre afectaciones por las intensas y casi permanentes lluvias que se han presentado desde hace varios días en la zona.