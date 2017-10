En Mina FF 6 limitó celebración de Naciones Unidas

Las lluvias que trajo consigo el Frente Frio No. 6 en la región impidieron que alumnos de las diferentes escuelas salieran a las calles para conmemorar los 72 años de las ‘Naciones Unidas’ llevando a cabo sus eventos al interior de sus aulas escolares.



Como cada año instituciones educativas, de preescolar sobre todo, que acostumbran a hacer un pequeño recorrido desde el parque Miguel Hidalgo hasta el Independencia para que los alumnos luzcan las banderas de los países del mundo, esta vez las intensas precipitaciones registradas durante la mañana ocasionaron que estos eventos fueran suspendidos al aire libre para no poner en riesgo la salud de los educandos.



Ante el gasto que esto genera, los docentes, estudiantes y padres de familia del sector para no dejar pasar la fecha, realizaron actos dentro de sus salones, con las coloridas banderas hechas de tela, papel y de cualquier otro ingenioso material.

Aunque las celebraciones en los planteles iniciaron desde el día lunes, por las inclemencias del tiempo será durante toda la semana, cuando se sigan llevando a cabo más actividades.



Es importante recordar que en el Día de las Naciones Unidas se conmemora el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945. Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor.



“La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional que da origen a la ONU. Fue firmado el 26 de junio de 1945, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional”.