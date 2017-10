Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-10-24-02:20:19 Ciudad de México Cabizbajo, vive Fidel sus días lejos de la ‘plenitud del pinche poder’

Lejos de "la plenitud del pinche poder, cabizbajo, Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, fue captado cuando salía de un hotel en Reforma, en la Ciudad de México y fue fotografiado mientras caminaba en la acera.



El ex mandatario lleva a cuestas acusaciones por comprar medicamentos clonados para pacientes con cáncer. Lo mismo señalamientos por sus nexos con Miguel Ángel Treviño Morales.



Recientemente, el ex mandatario recibió una notificación en su domicilio en la Ciudad de México para que acudiera a declarar en torno a la investigación por uso de placebos durante su desempeño al frente del gobierno de Veracruz.



Herrera Beltrán envió a sus abogados con un oficio y anunciando la promoción de un amparo, que finalmente le fue negado, pues la citación a declarar en nada vulnera sus derechos humanos, como argumentó en su demanda.



El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en entrevista telefónica para XEU Noticias , también arremetió contra Herrera Beltrán: “Lo que ( en el PRI) deberían hacer es ofrecerle una disculpa a los veracruzanos de haber postulado a gobernadores a delincuentes que llevaron a Veracruz a donde estamos, a una situación crítica”.



Y agregó: “No olvidemos que fue el PRI de Veracruz el que postuló a Fidel Herrera y a Javier Duarte y durante 12 años guardaron silencio de lo que pasaba en Veracruz”.



Yunes Linares señaló: “Hoy los cómplices de Duarte y Fidel me pueden criticar, pero estoy haciendo un esfuerzo por sacar de Veracruz del fondo del mar donde lo dejaron (…) Trabajo todos los días para sacar a Veracruz de donde lo dejaron y quienes desde el PRI critican lo primero que tienen que hacer es devolver los recursos que tomaron para hacer campaña”.





FOTO TOMADA DE : loseditores.com