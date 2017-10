Veracruz no está obligado a parar ejecuciones del crimen: Yunes

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reconoció que las ejecuciones en Veracruz han aumentado por la disputa de plaza entre clanes del crimen. Sin embargo, expuso que el gobierno no está para proteger a delincuentes y así evitar los ajustes de cuentas entre los delincuentes.



“Hoy hay más ejecuciones que homicidios del fuero común. Es un tema que vimos ayer… Quienes participan en tareas de delincuencia organizada saben que son tareas de alto riesgo; que el gobierno no está para proteger a delincuentes. Está para proteger a ciudadanos. Estas ejecuciones sí alteran a la población y la percepción de inseguridad crece”.



-¿sigue habiendo tirados, destazados por todas partes del estado?, inquirieron reporteros.



“No, en todas partes no. Dígame ¿dónde?”, respondió el gobernador. “En todas partes del estado no. Son 212 municipios”, reiteró.



– ¿Por qué se dan estas ejecuciones?, preguntaron los reporteros.



“Se están enfrentando”, respondió el gobernador.



Y agregó: “Se ha logrado detener, abatir en otros casos a los objetivos prioritarios (de la delincuencia organizada). En materia de seguridad pública vamos, paulatinamente, bien. Hoy hay más ejecuciones que delitos del fuero común”.



En junio pasado, el gobierno de Yunes declaró la guerra al narcotráfico y aseguró que había “300 objetivos prioritarios”. Hoy se jactó de que han sido detenidos o neutralizados varios de ellos, pero dijo que por estrategia de seguridad no podía revelar el balance de los resultados.