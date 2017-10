Sigue funcionando ‘Muelle Pirata’ de Protexa en Coatza Tweet Pese a no contar con la autorización de Capitanía del Puerto, el muelle provisional que funciona a la orilla del río frente al edificio de Obras Públicas Municipales, sigue funcionando pese a que ya ha habido accidente con pérdidas de vidas humanas Coatzacoalcos - 2017-10-23 19:48:54 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-24-00:50:55 Coatzacoalcos Pese a no contar con la autorización de Capitanía del Puerto, el muelle provisional que funciona a la orilla del río frente al edificio de Obras Públicas Municipales, sigue funcionando pese a que ya ha habido accidente con pérdidas de vidas humanas.



Este Muelle que fue abierto hace algunos años cuando se construía el túnel sumergido, funciona de manera irregular, pues no cuenta con ningún tipo de permisos, ni señalamientos y está construido de manera rustica con tablones de madera y tambos de lámina que hacen una especie de flotadores, así como llantas de vehiculos pesados para evitar el impacto de las embarcaciones contra el Muelle.



El Muelle Pirata es utilizado por personal del Sector Naval que van a Punta Pichos, trabajadores de empresas particulares que laboran en la Terminal Marítima de Pajaritos, personal de la empresa Protexa, así como personal que laboraba en las bodegas de lo que eran las instalaciones del túnel sumergido a un costado de las bodegas de Protexa del lado de Villa Allende.



Cabe señalar que el pasado 13 de Octubre ocurrió un accidente en ese muelle pirata cuando una lancha que venía de Punta Pichos con personal del Sector Naval, se impactó contra las maderas del muelle, ocasionando que un elemento de la Marina de nombre Jorge Velázquez Francisco quien era Tercer Maestre del Sector Naval, pereciera ahogado y su cuerpo rescatado casi 48 horas después.



Cabe señalar que dicho Muelle funciona las 24 horas del día y también es utilizado por lancheros “piratas”, que aprovechan la falta de vigilancia en ese sector para llevar mujeres a las embarcaciones atracadas en el recinto portuario de Coatzacoalcos, burlando por río la vigilancia que existe a la entrada de la Administración Portuaria, así como también llevan marinos extranjeros a los muelles de la Terminal Marítima de Pajaritos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

