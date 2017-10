Grupo 24 de octubre, nada que celebrar

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-23-23:44:58 Coatzacoalcos Ramón Hernández Toledo, secretario general de la Sección 11

A 26 años de la conmemoración del fundado Grupo Mayoritario 24 de Octubre, nada que celebrar, su líder moral Ramón Hernández Toledo, llega a este aniversario desgastado por la edad, la salud y un vacío de poder dentro de las entrañas del sindicato, la falta de liderazgo que ha ido perdiendo en los últimos años es lo que mantiene en jaque matea a miles de trabajadores.



El grupo Mayoritario 24 de Octubre se conformo hace 26 años ungiendo como líder a Ramón Hernández Toledo, quien cumplirá este 20 de diciembre 80 años de edad, varias historias se han escrito en los últimos años de su decadente actuar y la pérdida de mando dentro del sindicato de la sección 11, la mayoría de las propiedades con las que contaban este poderoso grupo se ha ido perdiendo, invasiones de tierras, instalaciones en ruinas, ranchos, ganado y privilegiadas propiedades vendidas que hoy quedan en el pasado.



Historiadores de Nanchital, dicen que este será el último año que le queda a Ramón Hernández Toledo, al frente del sindicato, fuentes dentro de la propia sección 11, dijeron a Imagen del Golfo, que en estos momentos están trabajando en el maquillaje de las finanzas ya que las cuentas no les cuadran y sus activos menos, por lo que han tenido que inflar algunos costos como las remodelaciones que en los últimos meses se han hecho, entre ellas las propias oficinas, su salón de eventos, cuyo monto de construcción fluctúa sobre los 40 millones de pesos.



Dentro del festejo número 26 del grupo mayoritario 24 de octubre, los asesores de cabecera de ‘Ramón’, volvieron a utilizar su manual de miserias y le entregaron a los sindicalizados en sus centro de trabajo un morralito verde, con chucherías, no sin antes aventarse el choro mareador que les enviaba su líder donde les mandaba abrazos, parabienes y saludos.



El viernes 13 fue fatídico para el trabajadores Juan Aldana Santiago, quien a pocas horas de recibir el obsequio de festejo, en menos de dos horas le pidieron que lo devolviera, ya que él no estaba contemplado en la lista de afortunados para recibir la tan anhelada bolsa verde, que por cierto contenía, una chamarra tipo rompe viento, una gorra, un bote de plástico para agua, un cargador portátil para celular, la mañana de este lunes fuerte movilización se dio por parte de los funcionarios Jorge Gerónimo Tolentino Hernández, María Elena Domínguez Jiménez, Mario Alberto Benavides, Carlos René Zapata, quienes llegaron al centro de trabajo en la Cangrejera a reclamar, rescatar y exigir la devolución del costoso regalo enviado por Ramón Hernández Toledo.



Juan Aldana Santiago, dijo a Imagen del Golfo lo siguiente, “le voy a entregar la bolsa a Ramón Hernández Toledo a sus oficinas, pero antes voy hacerle un recordatorio, tengo 31 años de ser miembro del sindicato de la sección 11, en donde catorcenalmente me han descontado mi cuota sindical, a mi dinero no le han hecho el feo, miles de pesos tengo en esas arcas, pero aun así, no me interesan las miserias que le regalan al trabajador, claro que se las voy a devolver, mi dignidad no tiene precio, nada que festejar en estos 26 años de autoritarismo y conveniencia propia de un líder que ha enriquecido a su cofradía de funcionarios, familiares y todo costilla del trabajador”.