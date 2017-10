Provisionalmente, no habrá despidos, se retracta Gobierno de Veracruz; ajusta gasto

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, aseveró que la actual administración del Estado utiliza la “antilicuadora”, prueba de ello es que con corte al 30 de septiembre se tenían recursos disponibles por más de 5 mil 101 millones 752 mil pesos, dinero que se tiene que colocar antes de que diciembre.



En cuanto al ajuste de 4 mil millones de pesos para el ejercicio de 2017 mencionó no habrá los recortes de personal que había advertido hace unas semanas, mas se sigue buscando ahorros para hacer frente al pago de aguinaldos.



“Lo más grave es en diciembre, en donde el flujo se va a 3 o 4 veces y es lo que estamos viendo cómo atender esa necesidad”, proyectó.



En conferencia de prensa adelantó que este lunes entregaría al Congreso del Estado el tercer informe trimestral sobre el ejercicio del gasto público 2017.



Detalló que en cuanto a los recursos federales etiquetados para el Estado, están disponibles más de 4 mil 61 millones 116 mil pesos.



A esto se suma el fondo de los bienes recuperados por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares(FOBIRE) con un saldo de 462 millones de pesos y el saldo de recursos de libre disposición por más de 567 millones de pesos, así como recursos en efectivo por más de 10 millones de pesos.



“En este gobierno manejamos la antilicuadora, como siempre lo hemos dicho hay recursos etiquetados y recursos de libre disposición (…).



“Existe una total coherencia entre los registros contables y los informes financieros que hoy en el portal de la Secretaría de Finanzas se podrán consultar”, aseveró.



De acuerdo con el funcionario estatal los recursos disponibles se recibieron a mediados de año y se han ido aplicando, pero para diciembre tienen que estar totalmente colocados.



“Al 30 de junio hablábamos de 8 mil millones de pesos, ahora estamos hablando ya de esa cantidad, una consecuencia de lo que se ha ido aplicando dependiendo de los distintos fondos, que a esta fecha es de más de 4 mil millones de pesos”, observó.



Así, de acuerdo con Moreno Chazzarini hasta el 30 de septiembre la dependencia obtuvo ingresos por más de 85 mil 840 millones de pesos, lo que representa un 14 por ciento más respecto al último año de la administración de Javier Duarte.



Detalló que la gestión de los recursos en el tercer trimestre fue del orden de 6 mil 426 millones de pesos, con un crecimiento del 30 por ciento. Por lo que se refiere al rubro de los impuestos fue 3 mil 222 millones de pesos, con un crecimiento del 14 por ciento con relación al 2016.



Destacó el monto de los aprovechamientos de tipo corriente que importan mil 689 millones de pesos, con un crecimiento de 175 por ciento con respecto al 2016. Según el funcionario en ese concepto se incluyen los 722 millones de pesos recuperados por el gobernador con respecto a los desvíos del gobierno anterior.



Por lo que se refiere a las participaciones federales observó que en este año se han recibido 79 mil 180 millones de pesos, lo que representa un presupuesto de 12 por ciento superior al año pasado.



“Esto nos da un total de ingresos al 30 de septiembre de 85 mil 840 millones de pesos, lo que representa un 18 por ciento más con respecto al año anterior”.



En cuanto a los activos circulantes dijo que son por el orden de los 20 mil 663 millones de pesos contra los 14 mil millones de pesos que presentaban en 2016, mencionando que los activos no circulantes la cifra es de 72 mil millones de pesos



Sobre los Pasivos, el total de los circulantes es de 5 mil 797 millones de pesos, aunque en 2016 estaban considerados más de 46 mil millones de pesos en cuanto a la deuda con proveedores y contratistas que está en análisis, a lo que se suman los pasivos no circulante de 51 mil 158 millones de pesos.



Así, sumando dichas cantidades, según el funcionario estatal, existen 56 mil 956 millones 169 mil 950 pesos de deuda pública en Veracruz.