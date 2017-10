Concluye concesión de Pemex por muelle de Pajaritos en Coatzacoalcos

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-23-01:12:34 Coatzacoalcos El director de la API Coatzacoalcos Ovidio Noval Nicolau dijo que vence el Plazo de la Concesión que Pemex tenía con el Gobierno Federal por el uso del Muelle de la TMP y ahora deberán de firmar una cesión parcial de derechos pero ya directamente con API Coatzacoalcos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante notificó a Petróleos Mexicanos que está cerca el vencimiento de la Concesión que el Gobierno Federal les otorgó para el uso del Muelle de la Terminal Marítima de Pajaritos, por lo que ahora si quieren seguir utilizando dicho lugar, tendrán que hacerlo bajo una cesión parcial de derechos y deberán de firmarlo con la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (APICOAT) y ya no con el Gobierno Federal.



El director de la API Ovidio Noval Nicolau dijo que con la Cesión Parcial de Derechos habrá más recursos para la API de Coatzacoalcos, pues ahora Pemex ya no pagará los derechos ante la Tesorería General de la Federación, si no que lo hará directamente a la API de Coatzacoalcos como lo hace cualquier cesionario de los que se encuentran instalados en el interior del recinto Portuario.



Recordó que hace muchos años el Gobierno Federal dio concesiones a Pemex y otras empresas de la Iniciativa Privada para la ocupación de muelles en la Laguna de Pajaritos del otro lado de la API, sin embargo dichas concesiones tuvieron fechas de terminación como fue los casos de Agronitrogrenados e Inophos, por los cuales estas tuvieron que firmar su respectiva cesión parcial de derechos con la API de Coatzacoalcos desde hace unos años.



En lo que respecta a Pemex, su concesión vence el próximo mes de Febrero, por lo que desde ahora ya le ha sido notificado legalmente por parte de la Coordinación General de Puertos, y es probable que no se espere la fecha de terminación de la concesión y antes de fin de año, puedan firmar dicha cesión parcial, con lo que Pemex pagará directamente el uso de los muelles de la Terminal Marítima de Pajaritos a la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (APICOAT).