Mañana, estudiantes toman el CBTIS de Chinameca

Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-23-00:36:16 Chinameca Para este lunes se prevé la toma de las instalaciones del CBTIS 250, ante la cerrazón de la directora para realizar mejoras en ese plantel

Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 250, no llegaron a ningún acuerdo con la directora del plantel Victoria Melo Garay sobre sus demandas para las mejoras de esa institución, por lo que para este lunes tienen prevista la toma de las instalaciones.



Los estudiantes del CBTIS realizaron este viernes una protesta al interior del plantel, exigiendo la atención de una serie de demandas que se centran en el manejo transparente de los recursos que ingresan por la cuota de inscripción y con ello una serie de mejoras en esa institución como lo es la rehabilitación de baños de hombres y mujeres que resultaron dañados por los recientes sismos de septiembre, la reparación de la cerca pues lo único que hizo la directora fue talar los árboles y llevarse la leña a su casa, la entrega de materiales y herramientas para los diferentes talleres y la instalaciones de aire acondicionado en aquellas aulas donde no hay este equipo.



A raíz de la protesta, a la directora no le quedó de otra más que atender a los representantes de la población estudiantil, esto es el jefe de grupo de los 18 grupos, con sus respectivos testigos, iniciándose de esta forma el diálogo, que duró por horas.



Este domingo, sin embargo los estudiantes fueron convocados para este lunes por la mañana para iniciar la toma de las instalaciones como medida de presión, ya que argumentan que la directora del plantel Victoria Melo no quiere atender sus peticiones y ha mostrado una total cerrazón, cuando se trata de hablar de recursos para invertir en mejoras del plantel, cuando dichos recursos son aportados por los padres de familia para ello.



El pasado viernes, ante el reporte hecho de manera anónima al número de emergencia 911 de que había disturbios en el plantel, hizo acto de presencia el delegado de Política Regional Abelardo Alto Ventura y Seguridad Pública del Estado, sin embargo tanto alumnos como la directora desmintieron que haya habido disturbios.