Cierra Cruz Roja Tuxpan centro de acopio

Luego de permanecer más de un mes de haberse aperturado, la Cruz Roja delegación Tuxpan cerró su centro de acopio, concluyendo de esta manera con la recepción de víveres para las personas afectadas por los sismos registrados el pasado mes de septiembre.



El presidente del patronato de esta institución Rómulo Cuevas Villalobos indicó que se tomó está decisión, dado a la poca ayuda que en los últimos días ya se estaba recibiendo, por lo que ahora se dará paso a la etapa de la entrega de las aportaciones en víveres que hicieron los tuxpeños.



Aunque en estos momentos dijo que desconocen si estarían e

nviándo todo lo recaudado directamente a la Cruz Roja Nacional o a la delegación estatal, por lo que permanecen a la espera de las indicaciones que emitan en próximos días las autoridades correspondientes.



No obstante, dijo que tras las pasadas lluvias, habitantes del municipio de Tamiahua se vieron afectados, por lo que una parte de lo recaudado podría ser enviado a esta ciudad, en apoyo a los damnificados de esta zona.



Aunque no especificó cuanto fue lo que se logró recaudar desde que se abriera este centro hasta su cierre, precisó que la institución no sólo presta atención médicas en momentos de emergencia, sino también busca aportar apoyo a los ciudadanos de esta manera.