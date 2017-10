Aparatoso accidente en Costa Verde; no hay heridos Tweet Boca del Río - 2017-10-22 18:11:06 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-22-23:11:57 Boca del Río El taxi totalmente destrozado Un aparatoso accidente vial se registró la madrugada del domingo en el bulevar Ávila Camacho a la altura del fraccionamiento Costa Verde; no hubo lesionados.



Versión de testigos señalan que a exceso de velocidad circulaba el auto Ford Fiesta, tripulado al parecer por dos hombres, no se sabe si iban en estado de ebriedad.



Presuntamente al perder el control se estrelló en la parte trasera del coche Nissan Tsuru modalidad taxi con número económico 1814.



Tras el encontronazo, el taxi salió proyectado varios metros hasta colisionar con otros vehículos estacionados.



Técnicos en urgencias médicas de Bomberos Conurbados llegaron para brindar los primeros auxilios a los involucrados, pero estos dijeron estar ilesos.



La vialidad fue acordonada por elementos de la Fuerza Civil y Tránsito Municipal de Boca del Río para evitar otro percance.



Finalmente un perito de dicha autoridad vial levantó el parte correspondiente y ordenó el retiro de las unidades con ayuda de grúas. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario