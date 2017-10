Alcalde de Emiliano Zapata alista entrega de permisos para gasoducto

La empresa Gas Natural del Noroeste, cumple con todos los requisitos y los requerimientos para realizar la obra de la línea de conducción de gas natural (gasoducto) que arrancará trabajos en el municipio de Emiliano Zapata, así lo dio a conocer el alcalde Daniel Olmos García.



A pesar de lo anterior, dicho ayuntamiento aún no le expide la licencia correspondiente, así lo dio a conocer el munícipe, en breve entrevista realizada la tarde de este domingo previo a la presentación del programa del Sistema Estatal de Videovigilancia, por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, realizado en el patio central de palacio de Gobierno.



El edil expresó que al menos en el municipio de Emiliano Zapata, todavía no empiezan con la construcción de la obra: “Hasta que no tengan bien en regla sus documentos, les expido la licencia”.



Para agregar: “Ellos cumplen con todos los requerimientos, todos los documentos, tienen todo para poder autorizarlo tienen todo correctamente”.



Para finalizar dijo que si bien es cierto que la tubería sala de la planta de rebombeo que tiene instalada la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) en ese municipio, hasta el momento no se vislumbra que estén realizando trabajos de construcción.