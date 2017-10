Yunes Linares, peor que Javier Duarte por autoritario y represor: Colectivo Solecito

Lucía de los Ángeles, coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz, acusó al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de autoritario y represor con los “justos y decentes”, mientras que a la delincuencia no se da este mismo trato, y señaló que parecía imposible, pero salió peor que la administración de Javier Duarte.



Sobre el decreto que establece que las comparecencias del Fiscal General del Estado en el Congreso Local serán a puerta cerrada criticó que se llegue a este nivel de atropellos, tanto de parte del gobernador como del fiscal Jorge Winckler Ortiz.



“Son absurdos de autoritarismo, yo no lo sabía, no estaba enterada de que se había hecho esta propuesta, es un gobierno autoritario, represor, desafortunadamente con la delincuencia no tiene el mismo impacto, porque nos están reprimiendo a los justos, decentes y los delincuentes están retozando con Veracruz”.



Aseveró que de manera personal, no ve la hora de que Yunes Linares concluya su mandato y se vaya, pues aseguró que las desapariciones siguen, los colectivos no son recibidos ni escuchados, hay negligencia, omisiones y además una ley mordaza.



“Son niveles de atropellos que son insostenibles, yo no veo la hora, en lo personal, no veo la hora en que Yunes se vaya, no la veo, nos ha ido a nosotros peor, y pensábamos que era imposible, pues por lo visto sí era posible que nos fuera peor, pues con este si nos ha ido peor, no se cumplen los protocolos, siguen las desapariciones, no hay manera de que lleven a cabo las diligencias, no nos reciben, no nos escuchan, negligencia, omisiones y aparte ley mordaza”.



Señaló que con tal situación, el gobierno yunista demuestra su perfil y su modus operandi que tiene una ley mordaza marcada, y agregó que Jorge Winckler les quiere imponer no hablar con la prensa.



“Yo no sabía esa propuesta, es un perfil que tienen ellos ya es su modus operandi de Yunes, a nosotros no nos dejan llevar a periodistas a predios, a mí me criticó el fiscal cuando yo le hablo a la prensa, y en Twitter nos bloqueó, ellos lo que quisieran es recibir su sueldo y no darle cuenta a nadie de nada”.



Criticó que en pleno siglo XXI exista un gobierno autoritario en un país que presume de una inclinación democrática.



“Hay una ley mordaza de este gobierno autoritario, pero como te decía, sí es autoritario, que es muy malo, es terrible que en este siglo XXI todavía haya gobiernos autoritarios, en un país que presume de una inclinación democrática. Es inaudito, lo peor es que a los delincuentes les dan carta alta, hay 5 o 6 ejecutados, secuestrados diariamente, es un deterioro total del tejido social y de la tranquilidad de los veracruzanos”.









Tomado de: https://www.versiones.com.mx/lo-creiamos-imposible-pero-mayl-salio-peor-que-duarte-su-gobierno-autoritario-colectivo-solecito/