Ebrio taxista derriba poste de alumbrado en Xalapa y escapa

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-22-00:07:59 Xalapa

Un taxista que viajaba en aparente estado inconveniente y exceso de velocidad, perdió el control de su unidad durante la madrugada del sábado y tras derribar un poste de alumbrado público decidió darse a la fuga.



Los hechos se registraron sobre la Avenida Enrique c rébsamen a la altura del fraccionamiento Xalapa 2000 con dirección hacia la Colonia Centro en la capital del estado, donde vecinos dieron aviso.



Según testigos el conductor de la unidad marcada con el número 6838 con sitio en Xalapa viajaba a muy alta velocidad en el mencionado carril cuando de pronto no pudo controlar el volante y fue a parar al camellón.



Debido a la velocidad a la que viajaba no pudo frenar a tiempo y su marcha se detuvo tras estrellarse de frente contra un poste metálico de alumbrado público perteneciente al ayuntamiento de Xalapa.



Así mismo manifestaron que el tripulante de dicha unidad se bajó tambaleándose de la misma y decidió huir corriendo a toda prisa para evadir sus responsabilidades legales.



La zona fue abanderada por personal de tránsito y vialidad así como por elementos de la Policía Estatal que fueron notificados de los hechos por lo que hubo cortes parciales a la circulación durante varios minutos.



Por último la unidad fue retirada mediante el uso de una grúa particular y trasladada al corralón correspondiente donde se verificará su procedencia para dar con el paradero del dueño mientras que los daños estimaron en 10 mil pesos.