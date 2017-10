Tecatito Corona anota en goleada del Porto en la Liga de Portugal

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-21-23:51:04 Europa Tecatito Corona fue el autor del quinto tanto. (Foto: AFP)

El Porto no tuvo piedad del Paços de Ferreira, que pagó cara la visita al líder de la competencia al caer 6-1 como parte de la Jornada 9 de la Liga de Portugal.



Con los mexicanos Jesús Corona y Héctor Herrera como titulares y Diego Reyes observando el duelo desde la banca, el conjunto blanquiazul no tuvo problemas para mantenerse en la punta de la competencia.



La buena noticia no solamente fue el triunfo del Porto, sino que el Tecatito se hizo presente en el marcador al anotar el quinto gol para su equipo



Ricardo Pereira abrió el marcador apenas al minuto 7’ al anotar en un buen centro del Porto, pero solamente le duró un minuto la ventaja, pues Welthon emparejó al 8’.



Felipe puso el 2-1 al 18’ y ocho minutos después Moussa Marega anotó el 3-1, primero del doblete que consiguió redondear al 33’ con un buen remate.









http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/10/21/tecatito-anoto-y-dio-asistencia-en-goleada-del-lider-porto