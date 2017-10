Yunes Linares se convertirá en el Duarte del PAN: Héctor Yunes

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se convertirá en el "Duarte" del Partido Acción Nacional, aseveró el senador Héctor Yunes Landa quien desestimó la supuesta campaña que ya inició Miguel Ángel Yunes Márquez rumbo a la próxima elección, como virtual candidato del Albiazul.



"La fortaleza que pudiese representarle al PAN se le debilita con la gran debilidad, con el terrible desempeño del gobernador del estado. Así como tuvimos a Duarte el año pasado ellos van a tener a su propio Duarte que es Miguel Ángel Yunes, el gobernador", dijo.



En entrevista refirió que en la próxima campaña, de ser candidato, se van a prometer cosas que se pueden cumplir y no caerán en la estrategia de Yunes Linares, de prometer cosas que no está cumpliendo.



"No tenemos por qué hacer una campaña en base a las debilidades del de enfrente; en caso de ser candidato yo seré un candidato propositivo, que no dejaré de cuestionar al de enfrente, porque tampoco puedo ser omiso", abundó.



Adelantó que aunque más tarde plantearía sus propuestas, algunas de sus posibles propuestas para solucionar la inseguridad de Veracruz, en caso de ser el candidato, las que se basan en poner cámaras de videovigilancia, un fiscal autónomo y serio, un secretario de Seguridad Pública de alto rango militar y aumentar las guardias rurales.



Finamente exigió que la elección del candidato a la gubernatura de Veracruz se dé en un marco de información y que la Convención de Delegados conozca las encuestas, y con base en ello se defina al candidato que asegure que va a ganar la elección.



"Que respete un criterio, que los delegados conozcan antes de la convención las encuestas, espero que no sea una convención de delegados desinformada, tienen que estar informados y que eso sea lo fundamental para determinar quién debe ser el candidato, que no sea simplemente una orientación superior que diga por quién deben votar", dijo.