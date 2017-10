Debe aplicarse la ley por igual y sin distinguir partidos: Pepe Yunes

El senador José Yunes Zorrilla exigió que la ley se aplique contra todos quienes delincan y cometan actos de corrupción de todos los partidos y no solo con los priistas.



“La posición de su servidor, como un priista que está orgulloso por todo lo que el partido ha contribuido para Veracruz y en favor del país, es que se aplique la ley sin ningún distingo y se empiece por los correligionarios", dijo.



Apuntó que se debe estar atento a que nadie que haya incurrido en un acto de corrupción e ilícito se quede sin sanción.



Sin embargo enfatizó que también se pide que quienes delinquen de otros partidos políticos tengan la misma sanción y castigo, pues no se puede aceptar que solo se vincule con esos excesos a los priistas.



"Estamos a favor de que se aplique la ley, (la imagen de Duarte) es algo con lo que el PRI tiene que caminar pues fue militante, pero lo importante es que no se puede generalizar a todos los militantes por uno", abundó.



En entrevista refirió que el modelo de elección de delegados cumple dos objetivos: uno que es democrático y además que permite que se puedan expresar todas las corrientes del partido en un ambiente de unidad.



Agregó que con ello se cumple con la democracia interna y con los estatutos del partido.