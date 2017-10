Falta apoyo para desarrollar talentos en México y Veracruz; urge invertir en educación

En Veracruz y México en general falta apoyo para el desarrollo de talentos, inversión en educación, y que al frente de las instituciones educativas estén las personas idóneas, expuso en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO el director del Instituto Tecnológico Millenium (ITEM), Alfredo Aguilar.



Aunque en el estado y el país hay numerosos niños y jóvenes con talento, incluso con capacidades prodigio, no hay el apoyo necesario para que tengan un desarrollo en plenitud, indicó. De algún modo, las instituciones se quedan muchas veces cortas ante las capacidades de algunas personas.



Esto en relación con el poco presupuesto destinado para la investigación y educación de la infancia en México.



"No nada más falta apoyo, falta interés por parte de las autoridades educativas y gubernamentales. Hay muchas personas que no están en el puesto idóneo en educación y que miran ocupar un cargo con más un tinte político que con una responsabilidad de impulsar desarrollo".



Al mirarse los altos puestos en educación como "cargos de poder político", los funcionarios no tienen en muchos casos la sensibilidad, visión e interés de llevar a cabo acciones para impulsar las oportunidades y mejora del país mediante el impulso a la educación, al desarrollo de aptitudes, conocimientos y talentos.



"No hay ese encauce hacia no nada más descubrir las aptitudes de los chicos, no se potencia su creatividad; aparte de que no hay la inversión suficiente para la educación e investigación.



-¿En el caso de Veracruz falta apoyo por parte de las autoridades estatales en materia de educación, para respaldar el talento y capacidades de niños y jóvenes que incluso podrían ser prodigios?-



-Sí, claro, falta mucho apoyo. Lo podemos ver con el simple hecho de visitar las escuelas”, indicó el Director del Instituto Tecnológico Millenium, Xalapa.