Despensas decomisadas en Boca no pertenecen a SEDESOL: Anilú

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social federal, Anilú Ingram Vallines, negó que las despensas que fueron descubiertas y decomisadas por la Fiscalía General del Estado en Boca Del Río fueran de esa secretaría, y se dijo dispuesta a coadyuvar en caso de que exista alguna investigación al respecto.



Detalló que los 25 mil apoyos alimentarios que se distribuyeron se llevaron a cabo en coordinación y presencia de los tres órdenes de gobierno, ayuntamiento, gobierno del estado y federal así como el ejército.



"Fueron quienes entregaron de mano propia estos apoyos alimentarios; lo que les puedo decir es que en SEDESOL no tengo ninguna notificación de ninguna autoridad de que haya alguna investigación", dijo.



No obstante refirió que permanecerán pendientes si es que hubiera alguna denuncia para coadyuvar con lo que sea necesario.



Explicó que han participado ya en diversas investigaciones desde que está al frente de la SEDESOL, siempre de manera institucional, exitosa y apegados a transparencia.



Insistió en que no son productos de SEDESOL, sin embargo, reiteró que será la autoridad quien lo determine pues es la que está autorizada para ello, en este caso la FEPADE.



Por otra parte dijo que el PRI tiene cuadros valiosos por lo que será muy competitivo en el próximo proceso electoral aunque se negó a hablar sobre su aspiración.



"Ese es un tema del que no podría opinar, no lo determino yo, lo determina mi partido, yo hoy acudo como una militante más, integrante del consejo justamente a analizar y llevar a cabo las actividades propias aprobadas ayer en el CEN del PRI", abundó.



Dijo que está enfocada en su trabajo en la institución que dirige pues además se dijo una orgullosa priista que acude como integrante más.