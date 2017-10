Individualizar cuentas en el IPE, ni conveniente ni financiable: Barcelata

La individualización de cuentas no es lo más conveniente para los pensionados, ni el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) tiene posibilidad financiera en este momento, indicó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, el director Hilario Barcelata Chávez.



Individualizar las cuentas resultaría como una Administradora de Fondos para el retiro (Afore), en lo que lo ahorrado será lo único que reciba el trabajador al pensionarse, ahondó.



Explicó que si bien una cuenta individual puede tener como beneficio el garantizar que a largo plazo se tendrá el dinero ahorrado, es eso "nada más" mientras que ahora hay un sistema de pensiones de "solidaridad intergeneracional que permite que el trabajador activo paga las pensiones del trabajador pensionado, y cuando ese trabajador activo se pensione ocurrirá lo mismo".



"En el mundo se implementaron las cuentas individuales justamente porque el fondo para pagar las pensiones fue agotado y ya no había forma de garantizar que el que se iba a pensionar iba a poder recibir su pensión, por eso crearon un sistema que garantice a cada individuo un ahorro personal".



Y es que enfatizó que si bien las cuentas individuales representan un saneamiento financiero muy grande para un instituto de pensiones, porque ya no se tiene el compromiso de estar pagando -las pensiones-; también es cierto que un sistema como son las afores puede no ser tan conveniente, pues "uno sólo se retira con lo que haya podido ahorrar".



"Si el salario es muy bajo o bajo entonces el fondo de ahorro que genera una persona va a alcanzar para pocos años de lo que le quede de vida al pensionado; esto contrario con el actual de pensiones que se tiene hoy en Veracruz y que financia pensiones hasta la muerte".



En ese sentido, aclaró que no es propósito de la actual dirección del IPE ni del gobierno veracruzano realizar la individualización de las cuentas, aunque esto representa un problema para las finanzas, pues cada año incrementa el número de pensionados y la esperanza de vida y son entonces más los egresos que ingresos del instituto.



Asimismo, Hilario Barcelata Chávez acentuó que un cambio de sistema de pensiones a la individualización de cuentas tendría que estar respaldado por un fuerte ente que financiara el déficit que se generara en el momento del rompimiento de la solidaridad intergeneracional para que se paguen las pensiones de quienes estaban en ese sistema hasta el momento de la muerte, es decir, "habría que financiera de todas maneras las pensiones en curso, y que con el cambio de sistema ya no permitiría sostenerlas con las aportaciones de los trabajadores activos o que están ingresando y que ya no cooperaría para ello sino para su propio ahorro".



"En este momento ni siquiera podría pensarse, justamente por la imposibilidad financiera que existe para cubrir ese monto".