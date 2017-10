Por verse, impacto con salida de Margarita: PAN-Veracruz

La afectación que deje la salida de Margarita Zavala del PAN está por verse, pero se espera que prevalezca la institución por sobre las personas, señaló el dirigente estatal de este organismo político, José de Jesús Mancha Alarcón.



"Eso está por verse, no hay mediciones claras, pero esperamos que al final prevalezca el partido, la institución, por sobre las personas", remarcó.



A su llegada a Tlilapan, en donde encabezó una reunión con la militancia de dos distritos, destacó que así como hay gente que pudiera salir del partido así hay otros que llegan y al blanquiazules se están acercando personas que militaban en otros partidos, como PRI, PANAL, PES y algunos independientes.



" Nuestra única exigencia es que sea gente de bien, que no tengan antecedentes oscuros ni estén ligados con la delincuencia organizada, esos son nuestros requisitps, por decirlo así, para aceptarlos en el Partido Acción Nacional, para que sea conforme lo marcan nuestros estatutos, gente con un modo honesto de vivir", abundó.



Mancha Alarcón indicó que hay tiempo para concretar el Frente Amplio, pues se tiene hasta el mes de diciembre para presentar el convenio de coalición y se está con un buen lapso para limar además cualquier tipo de diferencia u obstáculo que se pudiera tener con alguno de los demás partidos, como son el PRD y Movimiento Ciudadano.



Indicó que con las reuniones que se vienen sosteniendo se busca celebrar con las estrcturas los logros que se han tenido como coalición y ver las perspectivas para el siguiente año.



Reconoció que las condiciones en que se recibió el estado no han hecho fáciles las cosas, pero con honestidad y trabajo poco a poco las cosas están cambiando.



Acompañando al dirigente estatal del PAN estuvieron alcaldes en funciones y electos, así como la titular del Instituto Veracruzano de Atención a los Indígenas, Angélica Méndez Margarito, y la diputada local Dulce María García López.