No transparenta Veracruz recaudación y manejo del Impuesto a la Nómina

Los empresarios del Puerto de Veracruz desconocen en que se ha utilizado el recurso recabado del impuesto a la nómina, aseveró el presidente de la Canaco, Jesús Muñóz de Cote Sampieri.



Expuso que no hay un vocal del fideicomiso del impuesto a la nómina desde hace varios meses, por lo cual nadie les ha comentado en que se usan esos recursos.



"Hasta ahorita no hemos tenido una comunicación oficial de como éste o de quién esté a cargo y de cómo estén los recursos recaudados".



Por ello, se solicitará al Ejecutivo les rinda un informe sobre cómo se han usado esos recursos públicos.



También se requerirá que se les brinde un espacio en el fideicomiso, pues consideró que debe haber una importante representación de la iniciativa privada en el mismo.



“Debería de estar ya un titular del Fideicomiso para que se dé informes (…) No sabemos o no tengo elementos para decir en que se haya ocupado”.